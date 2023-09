Inzaghi: “La Real Sociedad è una squadra forte. Rifarei le scelte iniziali, ho una rosa lunga. Punto preziosissimo”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo la gara pareggiata con la Real Sociedad.

Queste le sue parole: “Avevo previsto questa partita dura, abbiamo affrontato un avversario di valore ma siamo stati bravi a rimanere in corsa per un’ora dove non abbiamo fatto bene. Alla fine volevamo vincere, ci prendiamo questo punto che è molto prezioso, ma abbiamo toccato con mano quello che pensavo: la Real Sociedad è una bella squadra“.

Sulle scelte iniziali: “Dopo è facile parlare. Ho cambiato quattro elementi perché eravamo stanchi, anche per via delle Nazionali. Grazie a Sommer che ci ha aiutato, poi abbiamo fatto bene negli ultimi minuti. Quelli che sono entrati hanno fatto molto bene, abbiamo una rosa lunga e dobbiamo sfruttarla. Tanti giocatori hanno avuto problemi, dobbiamo fare valutazioni molto attente. Ho bisogno di tutti. Volevo fare anche più cambi ma qualcuno non stava bene. Farò sempre così, giocando tante partite è giusto farlo. Dico bravi ai ragazzi che sono stati attaccati alla partita”. Foto: Instagram Inter