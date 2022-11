Inzaghi: “Juventus è una squadra in ripresa, abbiamo rispetto ma non paura”

Big match fondamentale per l‘Inter per rimanere aggrappato alle squadre davanti. Ecco le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa prima della sfida con i bianconeri: “Sappiamo che troviamo un avversario in salute, che come l’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque gare. Sappiamo che difficoltà ci saranno, troveremo una squadra in ripresa. Domani è importantissima per entrambe, sappiamo la forza dei bianconeri, hanno avuto tanti infortunati ma ha avuto anche grande qualità dei giovani. Abbiamo rispetto, non paura”.

Foto: Twitter Inter