Inzaghi-Inter, incontro in sede per mercato e rinnovo

Simone Inzaghi è in sede all’Inter per un incontro già programmato che si riferisce ai temi del mercato (Perisic, Dybala e Mkhitaryan compresi) e anche per il discorso sul rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2023, con l’idea di prolungare. Il vertice era stato fissato in tempi non sospetti e ha il significato di fare un punto della situazione dopo una stagione ritenuta giustamente positiva, malgrado lo scudetto perso in volata.

