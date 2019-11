Inzaghi: “Immobile non mi stupisce. Mercato? Ora pensiamo solo al campo”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato anche di mercato durante il “Premio Maestrelli” di Montecatini. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo in un buon momento ma il campionato è ancora lungo. Se Immobile può giocare con Belotti in Nazionale? Mancini sta usando entrambi nel miglior modo possibile, poi magari un domani giocheranno anche insieme. Immobile sta facendo tanti gol, ma al di là di questo è un grandissimo uomo squadra e non mi stupisce. Mercato di gennaio? Prima ci sono tante partite. Vedremo quello che succederà, ora pensiamo solo al campionato e alla coppa”, ha chiuso Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Lazio