Inzaghi: “Il percorso Champions ci ha dato tanto mentalmente. Lautaro aveva bisogno di rifiatare”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria sul campo della Salernitana è intervenuto al microfono di DAZN: “Tutti i miei attaccanti stanno lavorando benissimo. Ora abbiamo perso Arnautovic per un po’ di tempo e dobbiamo andare avanti coi tre che stanno facendo bene il loro lavoro. Perché ho tolto Sanchez e non Thuram? Stavo pensando perché Sanchez e Thuram stavano facendo bene entrambi, per avere più fisicità ho lasciato dentro Thuram. Ma Sanchez ha fatto un ottimo lavoro e deve continuare così”.

Poi ha proseguito parlando dell’influenza del percorso Champions: “Il percorso Champions mentalmente ci ha dato tanto. Dal 13 luglio i ragazzi lavorano molto bene, ormai è tanto che siamo insieme e bisogna continuare così. Si gioca tanto, ho bisogno dell’apporto di tutti. Ora in un giorno e mezzo capita di dover preparare una sfida importante come quella che abbiamo adesso col Benfica”. Passando poi ai singoli, partendo da Asllani: “Sta lavorando molto bene, deve continuare in questo modo. E’ un giocatore che abbiamo preso, è da un anno e mezzo con noi e sta crescendo. Giocare all’Inter non è come giocare all’Empoli, ma sta facendo bene e stasera ci ha dato una grandissima mano”.

Infine, su Lautaro: “Come si fa a tenere fuori un Lautaro così? Come con tutti gli altri. Aveva bisogno di rifiatare, è uno che non molla mai, ci mette sempre tutto. Lui ha fatto 4 gol, ma è importante che la squadra glieli ha portati. Nei primi due anni ha fatto sempre benissimo, giocando tanto. Ora è il capitano, si sente ancora più leader, ma ha sempre lavorato bene. Adesso ha messo tantissima esperienza, ha vinto trofei, è campione del mondo, continuerà a crescere. Meglio i 4 gol di Lautaro, quelli di Inzaghi col Marsiglia o Parolo col Pescara? Probabilmente Inzaghi col Marsiglia, ma purtroppo sbagliai anche un rigore, potevo farne 5. Gli farò superare il record di 36 gol in un campionato di Immobile? Quello è l’augurio, lui è partito benissimo, deve continuare a lavorare giornalmente. In Serie A non tutte le partite sono semplici, oggi l’abbiamo vinta nel secondo”.

Foto: Instagram Inzaghi