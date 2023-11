Inzaghi: “Il gol dell’Atalanta sembrava viziato da un fallo. Pavard? Dovremo aspettare per sapere l’entità dell’infortunio”

Queste le parole di Simone Inzaghi a DAZN al termine di Atalanta-Inter:

“Una partita che sapevamo fosse difficile, i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo tenuto bene il campo, eravamo in controllo fino al 2-0 poi hanno riaperto la partita e siamo stati bravi a soffrire. Il primo gol è il simbolo dello spirito, Darmian è entrato e ha preso il rigore”.

Pavard: “Dovremo aspettare per sapere l’entità dell’infortunio, la rotula è uscita poi è rientrata nello scontro con Lookman. I medici si prendono sempre del tempo dopo questi episodi”.

Sulle sostituzioni: “Con il cambio di Pavard nel primo tempo avevo perso uno slot. Sanchez lo volevo mettere prima, sapevo sarebbe entrato bene. Bisseck l’avrei voluto inserire per la fisicità, Dumfries l’ho visto un po’ stanco”.

Sul gol dell’Atalanta: “Sembrava fallo, ma non è facile per l’arbitro in quel momento. Speravamo fischiasse per annullarlo, ma complessivamente ha arbitrato molto bene”.

Su Lautaro: “Deve continuare così, gli attaccanti stanno facendo un grandissimo lavoro, Sanchez ha fatto molto bene e per la prossima avremo anche Arnautovic”.

Sull’obiettivo scudetto: “Stasera è un bel segnale ma la strada è lunga. Ora ci sarà una settimana difficile con la Champions, crediamo alla qualificazione ma troveremo un avversario che corre ed è molto organizzato. Dovremo prepararci nel migliore dei modi”.

