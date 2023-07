Inzaghi: “Il DNA dell’Inter è la vittoria. Abbiamo il dovere di cercare la seconda stella”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato in vista dell’inizio della prossima stagione: “Con che spirito si riparte? Con tanta voglia, la scorsa è stata una stagione intensa, lunga ed entusiasmante. Ci sono stati momenti difficili, nei quali siamo stati bravi, e parlo di tutto l’ambiente Inter, a compattarci. È venuta fuori una stagione ricca di soddisfazioni: adesso riprendiamo con tanta voglia, sarà una stagione intensa e vogliamo che sia piena di soddisfazioni”.

Poi ha proseguito parlando degli obiettivi dei nerazzurri: “Obiettivo scudetto? Chiaramente sì, il DNA dell’Inter è il DNA della vittoria. Sappiamo che è il grande obiettivo, come per tutte le grandi squadre: non mi va di partecipare a pronostici, noi sappiamo che siamo l’Inter e abbiamo il dovere di cercare la seconda stella”.

Foto: Instagram Inter