Inzaghi: “Il derby sarà importante, non decisivo. Frattesi si è inserito benissimo”

Alla vigilia del derby con il Milan, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si è espresso così in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Il Milan ha impressionato, come noi. Sarà una gara importante, che vorremo giocare nel migliore dei modi. Frattesi? Davide è un giocatore che abbiamo voluto tutti quanti, fortemente. Si è inserito benissimo, lavora molto bene da due mesi con i suoi compagni, poi chiaramente devo fare delle scelte e sono contento di doverle fare. Lo dicevo l’anno scorso, negli ultimi mesi ho potuto scegliere come ora e siamo migliorati. Sappiamo tutti quanto conti questa partita, quello che rappresenta per noi, per la società, per i tifosi. I ragazzi si sono preparati meglio, a livello di formazione sia io che gli altri allenatori non abbiamo potuto avere la stessa preparazione delle altre partite, ma è una cosa con cui sappiamo di dover convivere. Sanchez lo vedrò solo oggi, Cuadrado spero si possa allenare al meglio ma ieri l’ho visto sereno: spero di averli entrambi a disposizione di domani, poi dovrò fare delle scelte. Guardando le squadre, parlo dell’undici iniziale, noi abbiamo cambiato due giocatori e il Milan penso tre-quattro. Non c’è tanta differenza: sono due squadre che hanno rinnovato tanto, sono partite entrambe bene e con la loro identità. Domani non è decisiva, ma sappiamo tutti quello che riveste per i nostri tifosi“.

Foto: Instagram Inter