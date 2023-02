Inzaghi: “Ho diversi dubbi di formazione, non solo Dzeko-Lukaku. Porto squadra fortissima”

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha presentato in conferenza stampa la partita di Champions League da disputare a San Siro contro il Porto. Alcune parole del tecnico: “Sappiamo che importanza ha questo ottavo di finale, nel nostro percorso abbiamo fatto partite di questo tipo, penso alle due gare col Liverpool dell’anno scorso o a quelle di quest’anno con Barcellona e Bayern Monaco. Domani servirà tanta testa, a questo livello dovremo usarla in diversi momenti e uscire da alcuni momenti da squadra. Sergio domani lo ritrovo con grande piacere, è stato un ottimo compagno di squadra e adesso da allenatore sta facendo un grandissimo percorso. Ha avuto esperienze in Portogallo e in Francia, ora è tornato al Porto e sta facendo grandi cose. Gioca un calcio fisico e tecnico, a parere mio il Porto è una squadra fortissima, ha giocatori tecnici e fisici, come tutte hanno un paio di giocatori in dubbio. Sono partite internazionali, un ottavo è diverso dalla gara del girone. Qui c’è andata e ritorno, dovremo affrontarla nel migliore dei modi: sappiamo le difficoltà oggettive che troveremo, l’avversario è abituato a fare queste partite, due anni fa è riuscito a battere il Chelsea che avrebbe poi vinto la coppa. Adesso viene da dieci vittorie consecutive, è un avversario di valore ma troverà un Inter che sta bene ed è in salute”.

Sfida: “Sono 180 minuti, il primo round lo giochiamo a casa nostra e vogliamo fare una gara di corsa, aggressività, determinazione, sapendo che abbiamo di fronte un avversario di enorme valore che ha fatto benissimo contro le squadre italiane negli ultimi anni. Ricordo Milan, Juve, Roma, Lazio: speriamo di invertire la tendenza, stiamo cercando di prepararci al meglio”.

Attacco: “Ci sono i dubbi…Ma non solo in attacco, chi giocherà a centrocampo, chi farà da quinto, chi in difesa. È il mestiere dell’allenatore, che quotidianamente deve scegliere e cerca di fare sempre il meglio per il bene dell’Inter”.

Foto: Twitter ufficiale Inter