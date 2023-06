Inzaghi: “Ho ancora qualche dubbio su Mkhitaryan e Correa, ma sembrano in ripresa”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato anche dei dubbi di formazione: “Ho la fortuna di allenare un gruppo di uomini veri, non li cambierei con nessuno. Sono 20 mesi che mi danno gioie, c’è grande responsabilità per la partita che andremo a fare. I ragazzi sono sereni e si stanno allenando alla grande, abbiamo ancora qualche dubbio su Mkhitaryan e Correa che comunque sembrano in ripresa. Oggi c’è l’ultimo allenamento. Mkhitaryan ieri ha fatto il primo allenamento completo dopo 22 giorni. Ci sono buone sensazioni, dovrò decidere se usarlo dall’inizio o tenerlo per la partita in corso”.

Foto: sito ufficiale Inter