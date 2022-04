Inzaghi: “Handanovic proverà a giocare, altrimenti abbiamo Radu e Cordaz pronti”

Simone Inzaghi ha parlato quest’oggi in conferenza stampa: “Handanovic ha un problema importante, stamane ha fatto un lavoro parziale ma non in gruppo. C’è qualche speranza per domani. Ci proverà, altrimenti abbiamo Radu e Cordaz pronti.

Abbiamo qualche problematica di formazione. Tornano Gosens e Vidal, non ci saranno Bastoni e Calhanoglu. Se non dovesse farcela Handanovic giocherà Radu che ha la mia totale fiducia. È un ottimo portiere, si è messo a disposizione sempre anche se ha giocato pochissimo e ha una carriera importante davanti. Per le altre scelte aspetterò domani per valutare la condizione di tutti.

Radu si è sempre allenato nel migliore dei modi. Non sono per l’alternanza dei portieri perché per me ci deve essere una gerarchia. Qui era chiara, Handanovic ha sempre dato ampie garanzie. Radu in Coppa Italia come in allenamento mi ha sempre dato grande affidamento e quindi non ho pensato fosse necessario fargli fare qualche partita in più“.

Foto: Twitter Inter