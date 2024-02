Inzaghi: “Grande rispetto per la Juve, ce la giocheremo al meglio. Cuadrado assente”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro la Juventus: “La partita è senz’altro importante ma non decisiva. Molto combattuta, all’andata non è stata entusiasmante. Affrontiamo una squadra che ha fatto un grandissimo percorso, come il nostro. L’obiettivo è cercare di giocare nel migliore dei modi perché conosciamo l’importanza della partita. Tante partite giocate contro la Juve, e sono tutte partite a se. Domani sarà equilibrata, tanta testa e cuore ma dobbiamo essere pronti a fare una corsa in più per contenere la Juve. La pressione sarà per tutte e due le squadre, ma oltre questo ci sarà voglia di fare bene visti i percorsi delle due squadre. Giocando in casa sappiamo che avremo la spinta giusta, cercheremo di renderli felici. I giocatori sono tutti disponibili, tranne Juan Cuadrado. L’Inter sa di avere grandi responsabilità, abbiamo fatto 30 partite molto positive ma il nostro percorso è all’inizio. Se penso a gennaio abbiamo giocato cinque partite in 22 giorni, portando a casa un trofeo. Bisogna guardare avanti e domani sera abbiamo una partita che vogliamo fare nostra. Alla vigilia è facile parlare ma poi i risultati sono figli delle prestazioni. Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo giocato con la Juventus almeno otto partite, e tutte partite finite e giocate diversamente. Allegri ha vinto tanto, mi piace molto come allenatore, e quest’anno ho visto un’ottima Juventus, sono stati molto bravi a tenere il passo dell’Inter”

Foto: Instagram Inter