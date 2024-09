Inzaghi: “Grande prova, non era facile a tre giorni dal derby. Dobbiamo migliorare nella finalizzazione”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ad Amazon Prime dopo il pareggio con il Manchester City.

Queste le sue parole: “I ragazzi sono stati bravi, lavorando bene insieme. Abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo far male. Primo tempo molto bene, secondo abbiamo sofferto qualcosa ma anche avuto due occasioni in cui dovevamo essere più bravi. Ai ragazzi ho fatto i complimenti, dobbiamo andare avanti. Non era facile col City a 3 giorni dal derby”.

Manca qualcosa negli ultimi 30 metri per arrivare al top: “Anche nell’ultima partita di campionato negli ultimi 30 metri bisognava preparare meglio, a maggior ragione perché siamo una squadra tecnica. La rifinitura è troppo importante, ci lavoriamo tanto e ci lavoreremo ancora di più”.

Questione di egoismo? “Rimane nell’occhio l’occasione nel primo tempo di Taremi, poteva concludere ma è stato bravo. Squadre come Real e City sono grandi perché ti sembra di potergli fare gol ma alla fine si sistemano. Nell’occasione del secondo tempo Darmian poteva calciare, ma Barella gli ha chiamato la palla ed è stato bravo il difensore”.

Foto: Instagram Inter