Inzaghi: “Grande partita, è mancata solo la ciliegina del gol. Sul derby…”

Queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, a Rai Sport dopo lo 0-0 contro il Milan nell’andata della semifinale di Coppa Italia: “Ci è mancato solo il gol. I ragazzi hanno fatto una grande gara. Giocavamo contro la squadra più in forma della Serie A e non abbiamo concesso una parata a Strakosha. Questo è di buon auspicio anche se dovevamo segnare ma se dovevamo pareggiare va bene lo 0-0. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Non dimentichiamo che di fronte avevamo tanta qualità ma siamo stati bravi a limitarli bene. E’ mancata la ciliegina del gol. Testa al derby? Siamo orgogliosi di aver giocato questa semifinale, sappiamo che avremo meno tempo a disposizione dei nostri avversari sabato ma cercheremo di prepararla nel migliore dei modi ma sono convinto che con questa convinzione faremo un buon derby. L’episodio su Correa nel primo tempo? Dopo l’anno scorso ho detto che non avrei parlato più di arbitri e VAR. Vedendo che il pallone cambia direzione direi che ha fatto bene l’arbitro”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio