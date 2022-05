Inzaghi: “Godiamoci questo ennesimo trofeo, i tifosi sono stati meravigliosi”

Simone Inzaghi è stato raggiunto da Sportmediaset: “Abbiamo fatto un’ottima gara, contro un avversario molto forte. Siamo stati bravi, nella prima mezz’ora abbiamo fatto benissimo, mentre nell’ultimo quarto d’ora le distanze sono un po’ saltate. Sul loro secondo avremmo dovuto essere più attenti, ma per l’ennesima volta ho avuto le risposte che cercavo da questa squadra, come capita dall’8 luglio. Pensiamo alle ultime due gare, ma è anche giusto godersi questa serata. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la mia società e per questi meravigliosi tifosi. Alcuni impegni ci hanno fatto perdere qualche punto, ma non abbiamo rimpianti. Era la cinquantesima partita stagionale, non posso chiedere di più a questo gruppo. Sono molto contento, godiamoci questo ennesimo trofeo“.

Foto: sito ufficiale Inter