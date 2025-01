Inzaghi: “Gli obiettivi del 2025 sono sempre gli stessi. Sarà una partita difficilissima”

Alla vigilia del match contro l’Atalanta, mister Inzaghi, allenatore dell’Inter ha risposto a qualche domanda in conferenza stampa. Queste le sue parole:

A fine 2024 è tornata l’Inter dell’anno prima. Cosa chiedi dal 2025? “Gli obiettivi del 2025 sono gli stessi identici di quando sono arrivato tre anni e mezzo fa, rappresentiamo l’Inter e dobbiamo puntare sempre al massimo. In questo momento è cercare di vincere più partite possibili, più trofei possibili. Quello più vicino è quello che comincerà domani sera, una Supercoppa che rappresenta tanto per noi che vogliamo vincere”.

Voi e l’Atalanta siete le migliori squadre del 2024. Questa partita dirà tanto anche sul campionato? “Si affrontano due squadre che stanno avendo un grandissimo percorso, sia in campionato che in Champions. L’Atalanta ha ottenuto il più grande successo, al di là dell’Europa League, è essere da anni ai massimi livelli. Per noi sarà difficilissima come lo sono sempre state tutte le partite con l’Atalanta, ci vorrà una grande Inter di fronte a un avversario che sta molto bene”.

Foto: Instagram Inter