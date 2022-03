Inzaghi: “Giocare queste partite è un momento unico. Il risultato dell’andata molto penalizzante”

Simone Inzaghi è intervenuto quest’oggi in vista della gara di ritorno di Champions con il Liverpool. Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Il risultato dell’andata è stato davvero penalizzante per noi, perché avevamo fatto una grandissima partita. Sarà una sfida difficilissima, il Liverpool è una delle tre squadre più forti d’Europa, nel loro stadio sarà ancora più difficile. Noi, però, abbiamo le motivazioni al massimo. È chiaro che partiamo da una situazione di grande svantaggio e ovviamente se trovassimo un gol nel primo tempo sarebbe molto importante. Sarà una partita difficile, abbiamo avuto tre giorni per prepararla, i ragazzi sono concentrati e sanno cosa devono aspettarsi. L’Inter non arrivava agli ottavi da tanti anni, nel girone siamo stati bravi e siamo stati un po’ sfortunati nel sorteggio. La crescita passa attraverso degli step, abbiamo affrontato bene la gara d’andata e ce la giocheremo anche ad Anfield. Servirà sicuramente per crescere, giocare queste partite è qualcosa di unico nella carriera di un giocatore”.

FOTO: Sito Inter