Inzaghi: “Gara importantissima contro una Fiorentina in salute. Escalante e Caicedo out, tornano Acerbi e Luiz Felipe”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina:

Gara crocevia della stagione?

“Sarà una gara importantissima, affronteremo una squadra in salute che viene da due pareggi con Juventus e Bologna. Hanno qualità e giocatori esperti, servirà fare una prestazione da grande squadra perché sappiamo quanto conterà per la classifica”.

Switch in lista Luiz Felipe-Hoedt?

“Ho dovuto fare una scelta tecnica col rientro di Luiz Felipe, ha sempre fatto molto bene e a 5 partite dal termine ho scelto così. Devo ringraziare Hoedt che si è fatto trovare pronto, ha fatto un ottimo anno anche se adesso col rientro di Radu e Acerbi non sono riuscito a dargli la stessa continuità”.

Vlahovic pericolo numero uno, ma la Fiorentina ha anche altri giocatori da tenere d’occhio.

“Sta facendo grandi cose, grandi numeri, sicuramente sarà un osservato speciale come lo sarà Ribery, campione che tutti conosciamo. Ma al di là degli attaccanti, hanno buoni centrocampisti e difensori, e un tecnico che conosce bene la categoria. Ci siamo preparati nel migliore dei modi, mancherà Fares per squalifica, Escalante e Caicedo non sono riusciti a recuperare ma ci saranno Acerbi e Luiz Felipe”.

