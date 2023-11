Inzaghi: “Galliani era ed è lungimirante. Mi ha corteggiato a lungo. Per passare dalla Juve al Milan rinunciai a 5 miliardi”

Filippo Inzaghi, attuale tecnico della Salernitana, in una intervista al Corriere della Sera, ripercorre alcune tappe da calciatore.

Queste le sue parole: “Berlusconi? Mi manca molto. Ma di quel Milan mi mancano tante persone. Carlo Ancelotti, per dire. È un uomo intelligente, umano, presente. Una volta per il mio compleanno, che cade il 9 agosto, lasciò libera tutta la squadra per farci festeggiare. Compivo trent’anni: nessuno ci pensa mai, ma la tensione per un calciatore aumenta con l’età”.

Su Galliani, una parola: “Corteggiamento. Quando ero alla Juve, certo. Ma Galliani è una persona speciale, sa essere intelligente e lungimirante. Fu lui a offrirmi subito la panchina di allenatore Allievi Nazionali rossoneri dopo l’addio al campo da giocatore”.

È vero che per passare dalla Juve al Milan lei rinunciò a un sacco di soldi?

“Galliani mi telefonò: “Pippo, ballano cinque miliardi di lire e non riusciamo a trovare una soluzione”. D’istinto, risposi: “Non si preoccupi, ce li metto io”. Avrei firmato un contratto di cinque anni e rinunciato a un miliardo di stipendio per ciascuna stagione”.

Foto: Instagram Inzaghi