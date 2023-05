Inzaghi: “Futuro? Fa piacere la fiducia, ma abbiamo partite importanti tra cui due finali. Col City non partiamo battuti”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match esterno perso per 3-1 sul campo del Napoli: “C’è grande rammarico, perché nel primo tempo avevamo sofferto il giusto. Nella ripresa avremmo avuto più spazi, ma abbiamo pagato a caro prezzo l’ingenuità dell’espulsione. C’è stato il salvataggio sul colpo di testa di Dumfries, Di Lorenzo ha fatto un eurogol e non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Una sconfitta che ci rallenta, ma la squadra ha dimostrato di esserci in 10 contro i campioni d’Italia. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. C’è un po’ di delusione, venivamo da 8 vittorie e il Napoli lo conosciamo tutti. Abbiamo pagato un’ingenuità e, quando pareggi all’82’, dovevamo cercare di portarla a casa. Un punto in inferiorità numerica sarebbe stato molto importante

Poi ha proseguito parlando del futuro: “Se n’è parlato poco. Fa piacere la fiducia della società, ma abbiamo partite importantissime tra cui 2 finali e dobbiamo concentrarci. Al secondo anno abbiamo 2 finali dopo le 3 dell’anno scorso. Le finali sono utili a crescere. City? Abbiamo una finale tra 3 giorni, ma il City lo conosciamo bene. E’ nelle 2/3 squadre più forti d’Europa. Non partiremo battuti, ma abbiamo prima la finale di Coppa Italia e le ultime 2 di campionato”.

Foto: Instagram Inzaghi