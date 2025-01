Inzaghi: “Frattesi ha un problemino fisico, ma ha dato grande disponibilità”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Bologna: “Con Italiano ci siamo incontrati tante volte, siamo pronti per quello che farà. I particolari faranno la differenza. Se ho voglia di avere il destino nelle mie mani? Gara difficile, un recupero in mezzo a tante altre. Bologna squadra in salute e che sta facendo ottime prestazioni. Partita molto fisica, da affrontare nel migliore dei modi”.

Sul momento: “Abbiamo difficoltà in mezzo al campo, a dicembre in difesa. Frattesi non è al massimo, ma mi ha dato grande disponibilità. Giocheranno i due di Venezia, abbiamo grandissima fiducia. Come sta Frattesi? Ha un problemino fisico, ma sta bene come morale: avanti così”.

Foto: Instagram Inter