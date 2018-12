Inzaghi: “A fine primo tempo avrei cambiato tutta la squadra. Peggio di così…”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio sul campo del Chievo. Ecco le sue dichiarazioni: “Peggio di così nel primo tempo non potevamo fare. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Un primo tempo così non l’avevamo mai fatto in questi tre anni. Sono l’allenatore e le responsabilità sono anche mie. Alla fine forse meritavamo qualcosa in più, ma giusto pareggiare dopo un primo tempo così. Mi preoccupano i tre pareggi consecutivi. Mi sarei aspettato di più dalla squadra. Mi prendo la responsabilità, insieme ai calciatori, per il pessimo approccio. Ora dobbiamo continuare a lavorare meglio. Correa e Radu? Dovevano fare meglio come tutti. All’intervallo ho tolto Radu perché era ammonito, ma avrei voluti cambiarli tutti, avevo l’imbarazzo della scelta”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio