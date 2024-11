Inzaghi: “Finale di Champions? È l’obiettivo di tutte, a maggior ragione per l’Inter”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Champions League contro il Lipsia vinto per 1-0: “C’è soddisfazione, sapevamo l’importanza della gara di stasera. Giocavamo contro una squadra di valore, che fino a domenica aveva la miglior difesa della Bundesliga. Abbiamo fatto un’ottima partita, siamo sempre stati in equilibrio e con loro non è facile. Peccato non aver fatto il secondo gol, ma la squadra ha sofferto relativamente poco”.

Sulla classifica: “C’è chiaramente soddisfazione, ma per arrivare tra le prime 8 serve ancora un passettino. Abbiamo fatto un ottimo percorso, 4 vittorie consecutive e 5 gare senza prendere gol. Temevo la gara di stasera, ma la squadra è matura e sapeva di non farsi condizionare dagli 0 punti del Lipsia. Tornare in finale? E’ l’obiettivo di tutte le squadre, a maggior ragione per me che alleno l’Inter. C’è tanta concorrenza e non è facile giocare ogni 2 giorni e mezzo. Ho la fortuna di avere questi ragazzi che sono abituati, c’è grande disponibilità da parte di tutti”.

Poi ha proseguito: “Potevamo fare meglio negli ultimi 30 metri? Sono d’accordo. C’è stata l’occasione di Dumfries ad inizio ripresa, che probabilmente avrebbe indirizzato la partita in un altro modo, e il gol di Mkhitaryan mi sembrava regolare. L’avversario era di valore, Openda è forte per non parlare di Sesko e Nusa. Ha però trovato un’Inter che è stata in partita come piace a me. Sapevamo di come venire a capo di una partita tutt’altro che semplice”.

Sul calo nel finale: “Non avendo fatto il secondo gol, negli ultimi 20 minuti ci siamo un po’ abbassati. La squadra però è stata brava, giocando ogni 3 giorni bisogna far giocare più giocatori possibili. Abbiamo strumenti per capire chi sta meglio. Stasera abbiamo avuto un problemino con Pavard, speriamo che torni presto”.

Infine: “Cosa sono questi strumenti? Strumenti che ti dicono come i ragazzi hanno recuperato. Chi ha avuto la partita viene monitorato, al di là dell’occhio dell’allenatore. Delle volte li utilizziamo e ho uno staff che mi aiuta tanto”.

Foto: Instagram Inter