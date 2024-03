Inzaghi festeggia le 300 panchine in Serie A: in nerazzurro ha la media punti più alta della storia

Simone Inzaghi festeggerà questa sera le 300 panchine in Serie A. Una serata che può essere di festa vsto che poitrà allungare a +15 sulla Juventus e potrà gestire le energie in vista della Champions con maggiore serenità. Il tecnico nerazzurro può scrivere un grande pezzo di storia in questa stagione, insieme alla squadra ovviamente. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al momnento, Inzaghi, in questa stagione, ha la media punti più alta della storia dell’Inter, con l’88,4% di partite vinte in campionato, più alta dell’Inter dei record di Trapattoni del 1988-89, che chiuse con l’86,5% di media. Il tecnico piacentino, inoltre, tra quelli con almeno 100 panchine nerazzurre è quello che, coppe comprese. ha la media punti migliore della storia: 2,17. Più di Mourinho, di Conte, di Herrera e di Mancini: record su record.

Foto: sito Inter