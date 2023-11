Inzaghi: “Favoriti per lo scudetto? Non siamo i più ricchi, ma ho un grande gruppo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato dopo la vittoria per 2-0 contro il Frosinone: “Ha fatto un eurogol che starà facendo il giro del mondo, se lo merita. Avevamo avuto qualche situazione sbaglia ma la sua rete ci ha aperto la partita e ci ha fatto vivere un secondo tempo più sereno. Si tratta di un gol che si vede raramente”.

Poi ha proseguito: “La sensazione è che ogni gara in Serie A sia difficile. Oggi aspettavamo un Frosinone ma ne abbiamo trovato un altro e così è stato sempre nelle ultime cinque, tranne con l’Atalanta. Già c’è poco tempo di prepararle ma abbiamo fatto sei partite ottime. Ho apprezzato molto la concentrazione. La squadra è stata sempre attiva, il Frosinone gioca sempre dal basso con il portiere, noi l’avevamo preparata così rispettando l’avversario perché come abbiamo appena detto i match sono tutti difficili”.

Infine: “Ero molto fiducioso sulla rosa. Poi lo dirà il tempo. I ragazzi lavorano molto bene dal 13 luglio insieme, io cerco di utilizzarli tutti. Sappiamo che non siamo nemmeno a un terzo del campionato e che ci saranno difficoltà. Lì dovremmo uscirne al meglio. Favoriti per lo scudetto? Non siamo i più ricchi in questo momento perché nell’ultimo mercato abbiamo fatto zero di utile nonostante la finale di Champions ma ho la fortuna di avere un gruppo con una grandissima responsabilità. Sono un gruppo molto uniti e rispettano tutte le scelte mie e della società”.

Foto: Instagram Inter