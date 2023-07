Inzaghi: “Faremo del nostro meglio per ottenere le migliori prestazioni per i tifosi”

L’Inter è partita questo pomeriggio per la tournee in Giappone. Simone Inzaghi ha parlato brevemente prima della partenza, ecco le sue dichiarazioni: “L’Inter è stata in Giappone già in passato, questa volta sarà il primo tour dopo tanto tempo. Faremo del nostro meglio per produrre le migliori prestazioni per i nostri tifosi”.

Foto: Instagram Inter