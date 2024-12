Inzaghi esulta: “Non ho aggettivi per descrivere la gioia. Partita che resterà nella storia”

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Io prima della partita ho detto alla squadra che non mi interessava se avessimo perso, perché col Sassuolo si può perdere con la partita perfetta, e gli ho detto di pensare al primo giorno di Bormio perché se ci avessero detto che oggi avremmo avuto una speranza di vincere col Sassuolo in uno stadio pieno non ci avremmo creduto. Oggi non ci sono aggettivi, hanno giocatori devastanti che non li prendi mai e che l’anno scorso giocavano a San Siro e facevano la differenza. È una partita che resterà nella storia, una gara fatta benissimo da ogni punto di vista. Chiudiamo con 40 punti, mi auguro che la loro convinzione cresca ancora perché ce la possiamo giocare con tutti. Godiamoci questa gara che sognavamo e anche i sogni con il lavoro si possono realizzare perché non ci avremmo scommesso su una partita del genere contro una squadra del genere. Loro sono ingiocabili anche a vederli dal vivo, quando arriva la palla a Berardi, Thorstvedt, Laurienté e Pierini c’è da mettersi le mani in faccia, se non riusciamo a fare il raddoppio ti castigano. Dovevamo sperare di fare tutto al meglio e di beccare loro non al 100%, ma abbiamo vinto meritatamente. Oggi è stata una vittoria che rimarrà nel cuore di ognuno di noi perché oggi hanno sorpreso anche me, sono andati oltre ogni più rosea aspettativa. Ora arriva la Samp, un’altra gara impegnativa. Fare un bilancio alla fine del girone d’andata, ma ci siamo. Mi sarebbe piaciuto dire, come ho detto all’inizio, ‘oggi è dura’ e penso che dopo un girone penso che gli avversari lo pensino ed è una grande soddisfazione”.

Foto: sito Pisa