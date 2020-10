Inzaghi: “Era importante non perdere, sono soddisfatto per i ragazzi”

Dopo l’1-1 in casa del Club Brugge, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “La partita è stata difficile da preparare, con tante vicissitudini. Siamo stati bravi a fare una prestazione di carattere e orgoglio ed era importante non perdere questa sera. Abbiamo fatto di necessità virtù fra mille difficoltà a cui si è aggiunto il problema di Patric a fine primo tempo che ha avuto sbandamenti e conati di vomito che mi ha costretto a un cambio forzato. Pereira è arrivato oggi alle 17.15 con un volo sulle gambe. Muriqi ha dato tutto quello che poteva. Sono soddisfatto per i ragazzi. Siamo venuti a giocare con 12 giocatori di movimento più Reina e Alia. Testa del Girone? Mancano ancora quattro partite, abbiamo giocate solo due gare. Dobbiamo valutare bene il doppio confronto con lo zenit. Rigore? Mi hanno detto che poteva starci o meno, c’è stata una trattenuta e sappiamo che in Europa sono più severi in queste occasioni. Parolo? Lo ringrazio per quello che fa. Penso che Marco lo conosciamo tutti, ha dato tantissimo in questi anni e sta dando ancora quello che può.”

Foto: twitter Lazio