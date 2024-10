Inzaghi: “È una risposta per noi, un’ottima vittoria che volevamo con tutte le nostre forze”

Dopo la vittoria per 3-0 contro l’Empoli, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato: “I ragazzi sono stati bravissimi. Non era semplice. Abbiamo visto in questi mesi cosa ha fatto l’Empoli in casa. Abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo gestito il pallone non abbastanza velocemente ma ho detto ai ragazzi che alla lunga loro si sarebbero stancati. È un ottima vittoria che volevamo con tutte le nostre forze“.

Poi ha proseguito: “Siamo tutti soddisfatti per Lautaro. Io so bene cosa vuol dire far gol. Nonostante abbia in campionato una media più bassa degli altri anni sta facendo benissimo. Noi dobbiamo continuare a lavorare”.

Infine, si è soffermato su Palacios: “È un giocatore giovane che si sta impegnando tantissimo. È un calciatore di assoluta qualità. Adesso deve studiare dai compagni più esperti ma ci darà soddisfazioni“.

L’allenatore dell’Inter ha concluso parlando della lotta scudetto con il Napoli: “É una risposta a noi. In questi due giorni e mezzo ero combattuto perché vedere una gara come quella di domenica mi lasciava la consapevolezza meritassimo qualcosina in più“.

Foto: Instagram Inter