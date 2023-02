Inzaghi: “Dzeko nervoso? Anche io mi arrabbiavo al cambio. Ma è stato il primo a scattare al gol di Lukaku”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Porto, Simone Inzaghi ha così risposto alla domanda sul nervosismo mostrato da Edin Dzeko al momento dell’uscita dal campo per lasciare spazio a Romelu Lukaku: “Aspettavo questa domanda… Anch’io mi arrabbiavo quando uscivo dal campo in queste partite, però mi basta il fatto che sia scattato sul gol di Lukaku. Non dimentichiamo cosa ha fatto Dzeko finora”.

Foto: sito ufficiale Inter