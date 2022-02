Inzaghi: “Dovevamo ammazzare la partita. C’è delusione. Perso in modo immeritato”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha analizzato il ko contro il Milan.

Queste le sue parole a Dazn: “C’è delusione. Sappiamo tutti quanto è importante il derby. Lo abbiamo perso in modo immeritato ma questo ti fa capire cos’è il calcio. Dobbiamo essere bravi ad analizzarlo con calma. Fino al primo gol di Giroud non abbiamo concesso nulla, dovevamo ammazzare la partita. E’ una lezione che ci deve servire per avere ancora più cattiveria perchè per quello visto non dovevamo essere 1-0 al 70′”.

Più attenzione in difesa?

“Il primo pensiero è che avremmo dovuto gestire meglio come i primi 65-70 minuti. Poi è diventata più una partita di ripartenza e non comando. Dovevamo esser bravi ad ammazzarla. Abbiamo perso un po’ di gestione del nostro possesso”.

