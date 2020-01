Inzaghi: “Dopo tanti trofei vinti è il momento di entrare in Champions. Cataldi out per 15-20 giorni, Correa in dubbio”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Sampdoria: “Abbiamo fatto un girone strepitoso, ma il nostro obiettivo è iniziare il ritorno come abbiamo chiuso l’andata. Sappiamo di trovare avversari forti, che faranno di tutto per rendere il nostro cammino più difficile. Dobbiamo credere sempre di più in quello che stiamo proponendo, ragionando sempre da squadra. Se pensiamo da singolo, diventa tutto più difficile“.

Distacco creato su Roma e Atalanta

“Più che vedere la distanza, dobbiamo pensare solo a continuare il nostro percorso. Le nostre avversarie potranno fare bene come abbiamo fatto noi. Ogni domenica il campionato italiano presenta delle insidie. Abbiamo bene in testa il nostro obiettivo, dopo diversi trofei vinti è il momento di entrare in zona Champions. Per quello sviluppato sul campo l’avremmo meritato prima, poi non è mai accaduto. Questo è il nostro obiettivo. Sabato ho detto che manca poco allo scudetto, ma era solo inteso per le vittorie consecutive, nient’altro”.

Correa

“Correa ha fatto allenamento lunedì perché è un ragazzo molto generoso, voleva già esserci col Napoli e poi martedì con la Cremonese. Ma aveva ancora fastidio e con lo staff medico lo abbiamo fermato per 3 giorni. Ha fatto solo esercizi in palestra e con i fisioterapisti e oggi cercheremo di prepararlo, vedremo come saranno le sue risposte. Abbiamo un ciclo di partite molto intense, vogliamo solo guardare alla prossima con la Sampdoria, che è una gara molto difficile. Gli altri indisponibili: Marusic non è ancora pronto e Cataldi ha avuto un problema con la Cremonese e non ce l’avremo per 15-20 giorni. Ha giocato 3 partite di seguito anche se non era in grado, dobbiamo elogiarlo”.

Calciomercato

“Sappiamo che il mese di gennaio sarà impegnativo, stiamo parlando con la società. Noi vogliamo migliorare la squadra, se questo può avvenire bene altrimenti andremo avanti con questa squadra che ci ha dato tante soddisfazioni. Ora dovremo stare attenti, poi non avremo più l’Europa quindi giocheremo solo una volta a settimana”

Immobile

“Io penso che Ciro martedì ci abbia dato una grande mano, è stato utile, ieri si è allenato tranquillamente. Nelle rotazioni davanti ci siamo trovati con qualche problema”.

Diffidati prima del derby

“Non farò calcoli, li farò solo per la partita con la Sampdoria, che è una squadra solida, fisica e molto organizzata. Può ribaltare l’azione in ogni momento con 4 attaccanti molto bravi. Gabbiadini e Quagliarella saranno osservati speciali”.

Foto: Twitter Lazio