Inzaghi: “Dopo la sosta ci sono sempre tante incognite. Servirà la migliore Inter. Lautaro? E’ in grande crescita”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Inter Tv alla vigilia di Torino-Inter.

Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Sicuramente dopo la sosta la preparazione delle partite non è semplice, è sempre un’incognita, ho avuto i giocatori mercoledì, i sudamericani sono tornati ieri. Sappiamo che incontreremo un’ottima squadra con un allenatore che è al suo terzo anno con loro: domani servirà un’ottima Inter”.

Sulla chiave della gara: “Le fasce saranno importanti, però tutte e due le squadre hanno giocatori di fascia e giocano con gli esterni, ma entrambe le formazioni hanno anche qualità in mezzo al campo. La partita non si giocherà solo sulle fasce, ma sarà una sfida intensa che si svilupperà in mezzo al campo”.

Sul gruppo: ““Stiamo segnando tanto con giocatori diversi, ma sappiamo che possiamo migliorare anche questo dato. Stiamo cercando di allenarci al meglio, vogliamo anche più gol dai nostri difensori che ne hanno la possibilità, dai centrocampisti, dai quinti e chiaramente dai nostri attaccanti”.

Sulla solidità difensiva: “Stiamo lavorando tanto sull’organizzazione difensiva, sappiamo che stiamo facendo bene, ma dobbiamo migliorare ancora. Nell’ultima partita con il Bologna abbiamo concesso due gol chiaramente evitabili: dobbiamo migliorarci ogni giorno e continuare in questo modo, con tutta la squadra che partecipa alla fase di non possesso”.

Su Lautaro: “Lautaro è un giocatore con grandissimo senso di appartenenza, in questi anni è in continua crescita e chiaramente la fascia l’ha responsabilizzato ancora di più. Inoltre ha dei compagni straordinari che cercano sempre di metterlo nelle migliori condizioni”.

Tour de force: “Sappiamo che tornerà una serie di partite tutte importanti e difficili. I ragazzi sanno che avrò bisogno di tutti loro, dovremo avere grande concentrazione e tanta voglia di fare”.

Foto: sito Inter