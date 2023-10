Inzaghi: “Domani non sarà semplice, ci vorrà concentrazione. Sanchez dall’inizio? Non lo so, farò parecchie rotazioni”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Salisburgo di Champions League. Ecco le sue parole:

“L’Inter arriva bene a questa partita poichè sabato abbiamo vinto una partita importante, non semplice. Domani è importantissima in un girone equilibrato. Bisognerà tenere alta la concentrazione, perché il Salisburgo non è semplice da affrontare e ha sconfitto il Benfica”.

Su Thuram: “Thuram ha della qualità già note a tutti, cambiando campionato e paese ci potessero essere delle difficoltà d’ambientamento, ma lui è stato bravissimo, come i suoi compagni che lo hanno fatto subito sentire a suo agio. Ci sta dando ottimi risultati, ma è solo l’inizio. Deve continuare così, rimanendo concentrato com’è stato fin qui”.

Sui dubbi di formazione: “Ne ho diversi. Avendo un giorno in meno, giocando di sabato e poi di martedì, ieri ho visto solo 10 giocatori, quelli non scesi in campo. Gli altri hanno fatto scarico. Qualcosa cambierò, perché le rotazioni devono essere un valore aggiunto. Giocando ogni 72 ore la fatica si farà sentire. Inoltre, ho tantissimi nazionali che hanno avuto viaggi e partite importantissime. Dovrò valutare tutti molto bene. Sanchez è pronto, perché è un giocatore che ho voluto fortemente qua. Lui è voluto tornare con grandissimo entusiasmo e sta lavorando bene. Non ha fatto la preparazione ed è stato convocato due volte in nazionale. Non so se giocherà dall’inizio, ma sia lui che Arnautovic li abbiamo voluti. Marko aveva dimostrato di essere importante e Sanchez era già stato tanto tempo qui. Ci daranno tante soddisfazioni”.

Foto: sito-ufficiale-inter