Inzaghi: “Domani dovremo fare una partita da vera Inter. Vincere ci darebbe un bello slancio”

Domani alle 20 Inter e Milan scenderanno in campo per la Supercoppa Italiana. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Simone Inzaghi, ha così presentato la sfida: “Arriviamo bene, con tre vittorie e un pareggio ma potevano essere quattro vittorie tranquillamente. La squadra sta lavorando bene, domani sarà una partita secca e bisogna lasciare tutto da parte per fare una partita da vera Inter. Vincere darebbe un bellissimo slancio, sono finali e bisogna sempre stare con la testa dentro la partita, facendo una corsa in più per il compagno. Quello ti fa finire la partita senza avere rimpianti, mai”.

Foto: Instagram Inzaghi