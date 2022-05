Inzaghi: “Domani daremo il massimo per alzare il secondo trofeo della stagione”

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, Simone Inzaghi ha tenuto insieme ad Handanovic la conferenza stampa rilasciando queste dichiarazioni rispondendo alla domanda se questa che dovrà affrontare con l’Inter è la settimana più importante per la sua carriera: “E’ importante per tutti. Assieme allo staff sappiamo cosa abbiamo fatto in questo percorso, com’era cominciato il nostro lavoro qui, cosa trovavamo. Strada facendo siamo stati molto bravi a fare bene, grazie ai ragazzi che mi e ci hanno seguito durante tutto l’anno. Per forza di cose le aspettative sono cresciute. Il primo trofeo stagionale lo abbiamo vinto a gennaio, ma nel calcio è giusto non ricordare. Il futuro è domani, una volta finita la partita penseremo alle ultime due giornate di campionato con il Milan. Ripensando a quel che è stato penso che sia stato fatto un grandissimo lavoro grazie alla società, alla squadra, a dei tifosi fantastici. Siamo all’11 maggio, probabilmente l’8 luglio non mi sarei aspettato tutto questo”.

Il tecnico piacentino prosegue il suo intervento spiegando cosa farà la differenza domani: “E’ motivo di grande orgoglio essere qui. Sarà una partita trasmessa in tutto il mondo, importantissima. Una finale. Per me non ci sono ricette ben precise per vincerle. Vanno giocate con corsa, aggressività, determinazione sapendo che avremo un avversario molto forte di fronte e dovremo dare il 120% per alzare il secondo trofeo della stagione”.

Foto: Twitter Inter