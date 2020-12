Inzaghi: “Domani contro il Genoa niente turnover, la squadra non è stanca”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Questi alcuni passaggi significativi: “Moncini? Lo abbiamo recuperato in extremis, si è allenato oggi con la squadra è sta bene. Viene da qualche settimana di inattività, è pronto per 15-20 minuti. Turnover? Devono giocare quelli che stanno meglio, la squadra non è stanca e vedo i calciatori in condizione psicofisica ideale. Farò giocare chi penso potrà dare una mano dall’inizio, la gestione forse ci sarà mercoledì prossimo. In cinque giorni abbiamo recuperato bene, senza dubbio non ci saranno stravolgimenti importanti. Consigli a Lapadula? Se un attaccante ha le occasioni vuol dire che sta bene e che si sta facendo trovare pronto, mi preoccuperebbe se fosse avulso dal gioco e non calciasse verso la porta. Sono molto soddisfatto del rendimento del reparto offensivo, è anche grazie al loro sacrificio in fase di non possesso che abbiamo migliorato il rendimento. Un giudizio sul nostro inizio di campionato? Gli avversari ci stanno affrontando con grande rispetto e che tutto il gruppo si sente partecipe di questo progetto. Basti vedere l’atteggiamento dei calciatori che entrano dalla panchina. Ad ora il giudizio è assolutamente positivo, come ho detto già in altre occasioni non sembriamo una neopromossa“.

Foto: derbyderbyderby