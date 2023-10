Inzaghi: “Dobbiamo tornare a riassaporare la vittoria, bisogna risvegliare l’amore della gente verso la squadra”

l tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Queste le sue parole:

“Domani voglio vedere la squadra che ho visto nel secondo tempo di Genova per tutto l’arco della partita. Al mio arrivo sapevo che la situazione era complicata ma ora è arrivato il momento di dare continuità alle prestazioni perché solo in questo modo arriveranno anche i risultati. Vogliamo superare il turno per affrontare la Juventus e acquisire fiducia, il secondo tempo giocato contro il Genoa deve essere la base di partenza. Dovremo mettere in campo voglia di giocare e grande intensità per novanta minuti, le gambe migliorano e ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico. Vincere aiuta a vincere e questa squadra ha bisogno di riassaporare il gusto della vittoria. Sono sempre più convinto che usciremo presto da questa situazione, i ragazzi devono avere fiducia e coraggio. Dobbiamo agguantare il successo e risvegliare l’amore della gente verso la squadra. In questo momento i tifosi è giusto che siano delusi ma sono sicuro che presto rivedremo la Salernitana che il pubblico si aspetta di vedere”.

Sui possibili cambi di formazione: “Cambieremo qualcosa ma poco perché la gara più importante è quella di domani. Abbiamo bisogno di trovare intensità e prestazioni quindi non ci saranno rivoluzioni. La Sampdoria sta vivendo un momento di difficoltà ma sono sicuro che ne uscirà perché Pirlo ha le qualità per risollevare la squadra e una piazza del genere merita di tornare presto in Serie A. Sarà un piacere come sempre ritrovare un compagno con cui ho condiviso tante gioie, saremo avversari per novanta minuti e poi ci abbracceremo”.

Foto: Instagram Inzaghi