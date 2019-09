Inzaghi: “Dobbiamo ragionare partita per partita. Tra Vavro e Patric decido domani”

Alla vigilia della trasferta a Ferrara da cui la sua Lazio è attesa, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa delle condizioni dei suoi dopo la sosta e di come affrontare la Spal: “Sarà una partita molto insidiosa, che l’anno scorso ci è costata cara. Dovremo fare di più, sapendo che troveremo una squadra che gioca da anni con lo stesso allenatore. Il derby è un pareggio che brucia, ma rimane la prestazione. Dobbiamo trasformare l’amarezza in carica agonistica. Dobbiamo esser bravi a ragionare partita dopo partita. In questi anni abbiamo ragionato così e abbiamo vinto trofei, fatto finali e raggiunto due quinti posti. Abbiamo fatto cose buonissime e dobbiamo continuare a crescere. Chi è rimasto a Formello in questa sosta ha lavorato molto bene, chi è partito ha portato alto il nome della Lazio in Europa. Senza Luiz Felipe, valuterò domani chi giocherà tra Patric e Vavro. E anche chi in mediana tra Milinkovic-Savic e Parolo, chi in attacco. Ho tante soluzioni e nelle prossime partite ci sarà spazio per tutti. Non possiamo parlare di turnover, valutiamo solo chi è più stanco o ha fatto viaggi più lunghi“.

Foto: twitter Lazio