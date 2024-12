Inzaghi: “Dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite. Il Bari? Merita la posizione che occupa”

Le parole in conferenza stampa di Filippo Inzaghi, alla vigilia dell’importante partita contro il Bari. Qui di seguito le parole del tecnico del Pisa.

Sul Bari: “Quando una squadra non perde da agosto vuol dire che merita la posizione in cui si trova, però noi abbiamo un grande vantaggio come quello di giocare davanti al nostro pubblico. Il Bari ha caratteristiche ben definite, giocatori importanti e forti nelle ripartenze per cui bisognerà fare grande attenzione”.

Sul Pisa: “La nostra squadra ha capito come giocarsi le proprie carte di partita in partita, la gente e la società vogliono questo e noi dobbiamo dare slancio ed entusiasmo, non possiamo gestire, ma soffrire e attaccate con la consapevolezza di ciò che ci portiamo dentro. Tramoni non può avere i novanta minuti nelle gambe e cercheremo di capire se farlo giocare dall’inizio o a partita in corso, in quel ruolo abbiamo anche Arena e Vignato che è stato recuperato all’ultimo. Decideremo durante la rifinitura. Mlakar invece non l’abbiamo recuperato. – conclude Inzaghi – Lind? Arriva da un’altra realtà e quello che sta ottenendo è tutto merito suo. Il grande pregio di questa squadra è quella di avere ragazzi straordinari. Beruatto per me è un titolare, ma quando ci sono giocatori che si equivalgono dipende dal momento. Ci ha trascinato fino a poche gare fa e ora sto dando priorità ad Angori”.

Sull’eventualità che i play off non vengano disputati: : “Penso che sia difficile, anche se sarebbe un peccato arrivare terzi con dieci punti sulla quarta e non andare in Serie A. Noi comunque non dobbiamo pensarci e dobbiamo restare concentrati sul nostro percorso. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi e sorrido quando leggo che la squadra qualche volta soffra, probabilmente non ci rendiamo conto di cosa voglia dire soffrire. – prosegue ancora il tecnico nerazzurro – A volte ci scordiamo anche degli avversari e a Mantova abbiamo fatto il torto di lasciarli in vita, anche se poi non abbiamo mai sofferto seriamente. Se si gioca così in tante partite si vince, ma dobbiamo essere più bravi a chiuderle”.

Foto: Instagram Pisa