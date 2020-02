Inzaghi: “Dobbiamo cercare di migliorarci sempre. Caicedo? Si sta meritando il bene della gente”

Simone Inzaghi ha parlato nella consueta conferenza stampa nel post gara del match vinto dalla sua Lazio contro la Spal.

Ecco un passaggio delle sue dichiarazioni.

“Dobbiamo essere lucidi e razionali. Non dobbiamo ascoltare cosa dicono fuori e dobbiamo cercare di migliorarci sempre e guardare cosa succede davanti e dietro.

Caicedo si sta meritando tutto il bene della gente, dello staff e della società. La società è stata bravissima a blindarlo. Per me è fondamentale, è generoso, amato da tutti i compagni. Si fa trovare sempre pronto, sta facendo qualcosa di straordinario”.

Sulla sua squadra.

“Non mi sembra stanca. Abbiamo giocato bene e sviluppato facendo diventare una partita semplice quando non lo era“.

Foto: Twitter ufficiale Lazio