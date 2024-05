Inzaghi: “Dispiace perdere e non poter raggiungere dei traguardi. Rinnovo? Al termine del campionato”

Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Sassuolo.

Queste le sue parole: “Dispiace non poter raggiungere i 100 punti? Assolutamente sì. Non ci piace perdere. I minuti di recupero dovevano essere di più ma vanno fatti i complimenti al Sassuolo. Nel primo tempo hanno approcciato meglio loro, nel secondo abbiamo cambiato qualcosa e siamo cresciuti. Non ci piace perdere, abbiamo festeggiato tanto ma non ci piace subire sconfitte”.

Sul gruppo: “Non sarebbe giusto fare un nome. Ho detto che i 25 giocatori che hanno fatto questo percorso ci fossero anche il prossimo anno. Chi ha giocato di più, chi di meno ma hanno tutti la stessa importanza per me. Abbiamo vinto con 5 giornate di anticipo, ottenuto la seconda stella. È lo scudetto della gioia ma è doveroso e giusto che stasera ci sia un po’ di amarezza”.

Sul mercato: “Il mercato è imprevedibile, abbiamo già acquisto 2 giocatori di caratura internazionale. Il prossimo anno con tutte le partite in rpgramma sarà una situazione nuova e il mercato sarà sicuramente in movimento. Ho la fortuna di avere una societò che sta già lavorando per il futuro”

Su Taremi: “Giocatore importante, tante partite in Champions, in Europa, ha fatto tanti gol e siamo contenuti di poter allungare il parco attaccanti. Saremo una rosa più lunga rispetto a quest’anno”.

Dopo questa Champions sei soddisfatto? “Sicuramente non è semplice, ci sono avversarie forti. Era un turno con l’Atletico che volevamo passare. Non dimentichiamo che l’Inter era 10 anni che non entrava in queste posizioni in Champions. Non dobbiamo guardare indietro ma andare avanti e migliorarci. Abbiamo dei parametri ma negli ultimi 3 anni abbiamo operato bene con le risorse a disposizione grazie ai dirigenti eccellenti che ci sono all’Inter. Grazie anche ai nostri fantastici tifosi che anche stasera volevamo far gioire”.

Sul rinnovo: “Prima abbiamo queste 3 partite con squadre che stanno lottando per i loro obiettivi. Venerdì a Frosinone la squadra andrà in campo con un approccio diverso da stasera. Tolti i primi 20 minuti abbiamo cambiato atteggiamento”.

Foto: sito Inter