Inzaghi: “Dispiace aver chiuso quarti. Rinnovo? Adesso vedremo”

Simone Inzaghi, tecnico del Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le parole dell’allenatore dei capitolini: ““Ci dispiace, non volevamo finire quarti. Sapevamo che l’Atalanta stava perdendo e non volevamo perdere, volevamo arrivare terzi. C’era un po’ di nervosismo, ed è successo tante altre volte. Ora è tutto tranquillo. Finiamo al quarto posto, una posizione che avremmo potuto migliorare per come eravamo piazzati prima della sosta. Siamo insieme da 4 anni, dobbiamo migliorare dove potremo e cercare di fare un ottimo cammino in Champions e ripartire nel modo giusto. Gattuso? Non c’è nessun problema con Rino, anche se non ci siamo ancora incontrati, queste cose capitano. Futuro? Innanzitutto dovevamo finire, ora ci sarà tempo per parlarne. L’obiettivo era finire nel migliore dei modi questa stagione perché venivamo da tre vittorie consecutive ed avevamo di nuovo quasi tutti gli effettivi. Parleremo con il direttore e con il presidente, vediamo come finirà.”

Foto: twitter Lazio