Inzaghi: “Dionisi un ottimo allenatore. I dati difensivi sono importanti, tutti i reparti stanno facendo bene”

Alla vigilia della sfida casalinga con il Sassuolo, Simone Inzaghi ha parlato così del momento della sua Inter:

“È la quarta partita in dieci giorni, con tanti giocatori che vengono dalle nazionali, che hanno avuto tantissimi viaggi e trasferimenti. Però ho la fortuna di avere una rosa competitiva: manca l’allenamento di oggi pomeriggio e poi deciderò, come ho sempre fatto. Il Sassuolo? Vengono da un’ottima partita, hanno un ottimo allenatore, che conosco e che dà una grande organizzazione alla squadra: dovremo essere bravi e determinati a fare una partita importante. Creiamo tanto, è un dato di fatto da tantissimo tempo: anche dalla scorsa stagione stiamo lavorando, non solo con gli attaccanti, ma con tutti i giocatori a essere determinati. Sappiamo di aver cambiato parecchio, l’ho già detto: sono stati bravi quelli che erano già all’Inter, hanno fatto capire ai nuovi, sia giovani che più esperti, come approcciarsi a questo mondo. Vedo grande disponibilità, è dal 13 luglio che vedo tutti lavorare nella giusta direzione. La difesa? I dati sono importanti, chiaramente tutta la squadra sta lavorando bene: quando si parla di fase offensiva e fase difensiva si parla di tutta la squadra, non solo dei difensori. Tutti i reparti stanno lavorando nel migliore dei modi“.

Foto: Instagram Inter