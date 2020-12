Inzaghi: “Dimentichiamoci di avere otto punti di vantaggio sulla terzultima. Ci manca un rigore”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra contro il Genoa. Queste le parole dell’allenatore: “Affrontavamo un Genoa molto più forte di quanto non dica la classifica, noi avevamo delle assenze e mi fa piacere abbia segnato Sau appena entrato dalla panchina. Dobbiamo dimenticare assolutamente gli 8 punti di vantaggio, altrimenti daremo ragione a chi ci vedeva retrocessi in partenza. La Serie A insegna che non bisogna mai abbassare la guardia. Quest’anno e mezzo a Benevento è stato straordinario. In B abbiamo fatto record incredibili e unici nella storia del calcio, la nuova missione era quella di lottare per salvarsi. L’obiettivo è possibile, ma guai a pensare che sarà facile. Il salto di maturità lo abbiamo fatto con il Sassuolo, quando abbiamo analizzato prima di tutto la grande prestazione e poi il risultato negativo. Ci manca un rigore? Non so l’arbitro cosa abbia pensato, non capisco a che serva il Var se non si fanno aiutare. È un episodio che poteva condizionare, ci vorrebbe maggiore attenzione anche con noi. Siamo piccoli e neopromossi, ma lavoriamo come gli altri e meritiamo rispetto. Il penalty era netto, non è la prima volta. Ma siamo stati bravi a non pensarci troppo, sebbene pesi l’ammonizione a Caprari che, da subito, mi aveva assicurato che il rigore fosse sacrosanto”.

Foto: Instagram Filippo Inzaghi