Inzaghi: “Dia è insostituibile. Manolas? Contenti che sia arrivato, sarà pronto per la prossima sfida”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, ha così parlato prima della sfida contro l’Empoli: “Dia è il nostro cannoniere dello scorso anno e che non abbiamo mai avuto. Chiaramente ci è mancato, ma chi lo ha sostituito ha fatto bene. È chiaro che per noi è un calciatore insostituibile e questa sera ce lo avremo dal 1′, ma è la squadra che dovrà vincere la partita. Abbiamo cambi importanti, siamo contati solo in difesa”.

Infine, su Manolas: “Siamo molto contenti che sia arrivati. Fa parte di quei calciatori che solo a vederli ti mettono spirito, voglia e carica in più. Ha sposato il nostro progetto e dalla prossima sarà pronto”.

Foto: Instagram Salernitana