Inzaghi: “Da Dzeko e Correa mi aspetto una grande gara. Nessuno è insostituibile”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con l’Udinese. Ecco le parole del tecnico: “Mi aspetto una partita non semplice, l’Udinese la conosciamo e sono anni che hanno questo allenatore e questo impianto di gioco. Ci creeranno dei problemi, dobbiamo fare una gara da vera Inter“.

Sulla squadra: “Di insostituibile non c’è nessuno, ho messo in campo la miglior formazione per questa gara, ho cambiato diversi interpreti perché non è facile giocare ogni tre giorni. Da Dzeko e Correa mi aspetto una grande gara, come hanno fatto Sanchez e Lautaro contro l’Empoli. In questo momento i quattro attaccanti stanno bene e di volta in volta metterà in campo la coppia che ritengo più opportuna“.

Foto: sito ufficiale Inter