Inzaghi: “Cuadrado è convocato, non rischieremo Frattesi. Col Benfica servirà leggere bene la gara”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Benfica: “Sarà una partita impegnativa, incontriamo una squadra che gioca ad altissima intensità, che, come l’Inter, ha vinto tutte le partite in campionato tranne una. Ha già vinto la Supercoppa, è una squadra fatta di giocatori che si conoscono: ne ha cambiati 3-4, ma con gli stessi principi. Ha perso la prima partita in Champions rimanendo subito in dieci e nonostante questo avrebbe meritato altro”.

Poi ha proseguito parlando di Cuadrado: “Si è allenato oggi, non si allenava dalla partita col Milan. Aveva una tendinite fastidiosa, oggi non abbiamo fatto tantissimo ma ha lavorato bene: è convocato, devo ancora fare delle valutazioni, ma è un giocatore importantissimo su cui conto per le prossime gare”. E su Lautaro: “Deve dirlo il ragazzo, io posso dire che come calciatore lo conoscete tutti: nei primi due anni è stato fantastico e quest’anno è partito ancora meglio. A differenza del calciatore, penso all’uomo: ha un impegno totale, tutti i giorni al massimo, e poi un grandissimo senso di appartenenza all’Inter che fa la differenza”. Spazio anche alle condizioni di Sensi e Frattesi: “Domani non ci sarà nessuno dei due. Sensi ha un problema che penso recuseremo dopo la sosta, Frattesi stiamo valutando se possa esserci col Bologna: c’era qualche speranza già oggi, ma abbiamo deciso di non rischiarlo”.

Infine, sul Benfica: “È una grandissima squadra, ha cambiato qualche giocatore perché ha inserito un portiere nuovo, ha due mediani diversi, c’è Di Maria e il centravanti è cambiato. Hanno cambiato qualche giocatore che gli dà determinante qualità, come Di Maria che conosciamo tutti, però i principi di gioco sono gli stessi. Servirà una partita molto intensa. Ha perso in modo inaspettato e immeritato. Si è trovato di fronte una squadra organizzata, con tanti giovani, una squadra che corre tanto, che abbiamo incontrato nel precampionato. Sarà un gruppo molto equilibrato, l’ho già detto in passato: la Real Sociedad era una delle due squadre da evitare in quarta fascia”.

Foto: Instagram Inzaghi