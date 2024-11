Inzaghi: “Correa si è meritato la chance. Grande fiducia in Asllani, nessun ballottaggio con Zielinski”

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l’Hellas Verona: “Allenando l’Inter mediamente abbiamo 15-18 giocatori in nazionale, non è semplice allenarsi, anche per la partita di oggi ho cercato di scegliere più giocatori che sono rimasti alla Pinetina. Ho visto bene la squadra, contiamo di fare una grande partita”.

Sulla scelta di Asllani e il ballottaggio con Zielinski: “Ballottaggio non c’è mai stato, Asllani è il nostro giocatore in quel ruolo nel quale abbiamo grande fiducia. Asllani ha fatto due ottime partite con l’Albania, è un giocatore nel quale credo molto e sono sicuro che oggi farà una grande gara”.

Su Correa: “Penso che se la sia meritata, sta lavorando molto bene da luglio, sa che ha molta concorrenza in attacco ma avrebbe giocato indipendentemente dalla presenza o meno di Lautaro. Se la giocherà nel migliore dei modi”.

Foto: Instagram Inter