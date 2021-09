Inzaghi: “Correa sarà la nostra arma in più. Satriano? Ci sa fare”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Samp-Inter, Simone Inzaghi ha parlato anche di Champions, di Correa e di altri calciatori nerazzurri. Di seguito le sue parole.

Sulla crescita dell’Inter in vista della Champions

“Salto di qualità? Me lo aspetto nel poco tempo che abbiamo di recuperare energie. Le motivazioni alte dovremo averle per recuperare più in fretta. Ad agosto faceva tantissimo calco ma si giocava una volta a settimana, ora si giocherà tanto in poco tempo”.

Su Correa e Sanchez

“Joaquin sarà un’arma in più e può unirsi agli altri due attaccanti. Anche Sanchez può farlo e giocare dietro le punte”.

Su Dumfries

“È un grandissimo giocatore. Viene da un altro campionato, sta imparando la lingua, ha fatto due ottime partite in Nazionale, si è allenato nel migliore dei modi. Diventerà un giocatore importante per l’Inter, nelle prossime gare sicuramente ci sarà spazio per lui”.

Su Satriano

“Lo abbiamo tenuto perché ha dimostrato di saperci fare nel gruppo con una forza incredibile. Ovvio che gli altri hanno una storia diversa, ma lui ha meritato il debutto con il Genoa. Deciderò più avanti come e se utilizzarlo perché giocheremo tante gare”.

